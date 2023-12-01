У капитана нашей команды возникли проблемы со здоровьем, его доставили в больницу из аэропорта

В Греции с волейбольным клубом «Хары Бюльбюль Шуша» произошел неприятный инцидент.

По информации, предоставленной İdman.biz в клубе, у игрока команды Турала Гасанлы, отправившегося в поездку на матч с "Панатинаикосом", возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Капитан сборной Азербайджана был доставлен в Баку в крайне критическом состоянии, после чего он был доставлен прямо из аэропорта в больницу. Здесь ему сделали серьёзную операцию.

Состояние Турала после операции в связи с внутренним кровотечением и разрывом кишечника оценивается как относительно удовлетворительное.

Отметим, что «Хары Бюльбюль Шуша» проиграл «Панатинаикосу» в Кубке вызова и попрощался с еврокубками.

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