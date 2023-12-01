"Муров Az Терминал" против "Хары Бюльбюль Лачин"

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственной встрече дня в Центре волейбола «Дарнагюль» сыграют «Муров Az Терминал» и «Хары Бюльбюль Лачин». Команды являются соседями по таблице, имея 3 очка. Но в отличие от своего соперника, «Хары Бюльбюль» провел лишь одну игру, тогда как «Муров Az Терминал» отыграл уже три матча.

Победа выведет одного из соперников на второе место в таблице, где лидерство захватил «Азеррейл».

«Азеррейл» 3 3 0 9-2 273-233 8 «Нефтчи» 3 1 2 6-6 279-258 4 «Муров Az Терминал» 2 1 1 3-4 176-172 3 «Хары Бюльбюль Лачин» 1 1 0 3-0 79-67 3 «Хары Бюльбюль Шуша» 0 0 0 0-0 0-0 0 МОИК 3 0 3 0-9 152-229 0

Ниджат Закиев

İdman.biz