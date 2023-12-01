"Муров Az Терминал" против "Хары Бюльбюль Лачин"

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, в единственной встрече дня в Центре волейбола «Дарнагюль» сыграют «Муров Az Терминал» и «Хары Бюльбюль Лачин». Команды являются соседями по таблице, имея 3 очка. Но в отличие от своего соперника, «Хары Бюльбюль» провел лишь одну игру, тогда как «Муров Az Терминал» отыграл уже три матча.
Победа выведет одного из соперников на второе место в таблице, где лидерство захватил «Азеррейл».
|
«Азеррейл»
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
273-233
|
8
|
«Нефтчи»
|
3
|
1
|
2
|
6-6
|
279-258
|
4
|
«Муров Az Терминал»
|
2
|
1
|
1
|
3-4
|
176-172
|
3
|
«Хары Бюльбюль Лачин»
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
79-67
|
3
|
«Хары Бюльбюль Шуша»
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
МОИК
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
152-229
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz