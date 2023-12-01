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"Муров Az Терминал" против "Хары Бюльбюль Лачин"

Волейбол
Новости
1 Декабря 2023 09:39
"Муров Az Терминал" против "Хары Бюльбюль Лачин"

Сегодня состоится один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственной встрече дня в Центре волейбола «Дарнагюль» сыграют «Муров Az Терминал» и «Хары Бюльбюль Лачин». Команды являются соседями по таблице, имея 3 очка. Но в отличие от своего соперника, «Хары Бюльбюль» провел лишь одну игру, тогда как «Муров Az Терминал» отыграл уже три матча.

Победа выведет одного из соперников на второе место в таблице, где лидерство захватил «Азеррейл».

«Азеррейл»

3

3

0

9-2

273-233

8

«Нефтчи»

3

1

2

6-6

279-258

4

«Муров Az Терминал»

2

1

1

3-4

176-172

3

«Хары Бюльбюль Лачин»

1

1

0

3-0

79-67

3

«Хары Бюльбюль Шуша»

0

0

0

0-0

0-0

0

МОИК

3

0

3

0-9

152-229

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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