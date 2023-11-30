Волейболист "Панатинаикоса" - о "Хары Бюльбюль": "Соперник был хорош"

«Соперник был хорош».

Как сообщает İdman.biz так охарактеризовал игру азербайджанского волейбольного клуба «Хары Бюльбюль» в ответном матче 1/16 финала Кубка Челлендж против «Олимпиакоса» игрок греческой команды Ангелос Марку.

Нападающий отдал должное дебютанту еврокубков, несмотря на поражение в Афинах (1:3). «Встреча получилась боевой. Это был очень приятный опыт. Я чувствовал поддержку товарищей по команде, и было приятно, когда мы отмечали каждое набранное очко. Постараемся показать себя еще лучше в следующем раунде Кубка Челлендж», - заявил Марку.

Отметим, что «Хары Бюльбюль» прошел один круг в дебютном еврокубковом сезоне, выбил из борьбы словацкую «Мияву» в 1/32 финала.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz