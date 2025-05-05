Объявлены судьи матча Швеция - Азербайджан

Назначены судьи на первые матчи мужской сборной Азербайджана по волейболу в Серебряной лиге Европы.
İdman.biz сообщает, что наша команда проведет свои первые матчи в Швеции.
На встречу против хозяев, которая состоится шестого июня, назначены представители Норвегии и Дании. Матч нашей сборной с Грузией на следующий день отсудят рефери из Швеции и Норвегии.
Европейская Серебряная Лига
Мужчины, Первый турнир (Швеция)
6 июня
19:00. Азербайджан – Швеция
Судьи: Эллен Мари Бурхейм (Норвегия), Мортен Энгборг Кляйн (Дания)
UMEA Enerji Arena
7 июня
19:00. Грузия - Азербайджан
Судьи: Хелена Перссон (Швеция), Эллен Мари Бурхейм (Норвегия)
UMEA Enerji Arena
İdman.biz