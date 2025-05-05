Объявлены судьи матча Швеция - Азербайджан

Назначены судьи на первые матчи мужской сборной Азербайджана по волейболу в Серебряной лиге Европы.

İdman.biz сообщает, что наша команда проведет свои первые матчи в Швеции.

На встречу против хозяев, которая состоится шестого июня, назначены представители Норвегии и Дании. Матч нашей сборной с Грузией на следующий день отсудят рефери из Швеции и Норвегии.

Европейская Серебряная Лига

Мужчины, Первый турнир (Швеция)

6 июня

19:00. Азербайджан – Швеция

Судьи: Эллен Мари Бурхейм (Норвегия), Мортен Энгборг Кляйн (Дания)

UMEA Enerji Arena

7 июня

19:00. Грузия - Азербайджан

Судьи: Хелена Перссон (Швеция), Эллен Мари Бурхейм (Норвегия)

UMEA Enerji Arena

İdman.biz