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Айшан Абдулазимова: "Вашаш" и Будапешт - это мой не второй, а первый дом"

Волейбол
Новости
6 Мая 2025 11:34
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Айшан Абдулазимова: "Вашаш" и Будапешт - это мой не второй, а первый дом"

Азербайджанская волейболистка Айшан Абдулазимова попрощалась с болельщиками венгерского клуба «Вашаш».

Как передает İdman.biz, блокирующая выступала за команду с 2018 года, за исключением года, проведенного в чемпионате Турции во время ковида. Она являлась ее капитаном на протяжении последних трех сезонов.

"Вашаш" и Будапешт - это мой не второй, а первый дом, поскольку за последнее десятилетие я жила и провела здесь больше времени, чем в Баку. Я могу только поблагодарить всех, и персонал, и болельщиков. Уверена, что мы еще встретимся", - сказала Абдулазимова, прощаясь с фанатами.

Айшан в составе «Вашаша» пять раз выигрывала чемпионат Венгрии и Кубок этой страны.

Отметим, что помимо Абдулазимовой, «Вашаш» покинули еще ряд волейболисток. Среди них американская нападающая Тейлор Баннистер и еще один игрок атаки Фатумата Силлах из Гамбии.

İdman.biz

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