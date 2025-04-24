Игрок "Абшерона": "Это был не наш день"

Игрок женской волейбольной команды «Абшерон» Эджем Акнам прокомментировала поражение в финале Высшей лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, спортсменка выразила сожаление из-за упущенного шанса стать чемпионками:

«Очень грустно, что мы упустили возможность выиграть чемпионат. На самом деле, мне даже нечего сказать. Мы были лидерами весь сезон. В первой игре победили 3:0. Нам нужно было взять всего два сета. К сожалению, не получилось. Это был не наш день».

Акнам также поблагодарила соперника за достойную игру:

«Поздравляю "Азеррейл". Они действительно сыграли очень хорошо. Мы же не смогли дать им должный отпор. Тем не менее, поздравляю и своих подруг по команде — у нас был отличный сезон. Мы уже завоевали Кубок и стали вторыми в чемпионате. Это достойный результат».

Напомним, что во втором финальном матче, прошедшем в Национальной гимнастической арене, «Азеррейл» победил со счётом 3:0, а затем выиграл «золотой сет» у «Абшерона» — 15:12, завоевав титул чемпионок Азербайджана.

Айтадж Сахяд

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