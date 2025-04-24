24 Апреля 2025
RU

Игрок "Абшерона": "Это был не наш день"

Волейбол
Новости
24 Апреля 2025 19:55
3
Игрок "Абшерона": "Это был не наш день"

Игрок женской волейбольной команды «Абшерон» Эджем Акнам прокомментировала поражение в финале Высшей лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, спортсменка выразила сожаление из-за упущенного шанса стать чемпионками:
«Очень грустно, что мы упустили возможность выиграть чемпионат. На самом деле, мне даже нечего сказать. Мы были лидерами весь сезон. В первой игре победили 3:0. Нам нужно было взять всего два сета. К сожалению, не получилось. Это был не наш день».

Акнам также поблагодарила соперника за достойную игру:
«Поздравляю "Азеррейл". Они действительно сыграли очень хорошо. Мы же не смогли дать им должный отпор. Тем не менее, поздравляю и своих подруг по команде — у нас был отличный сезон. Мы уже завоевали Кубок и стали вторыми в чемпионате. Это достойный результат».

Напомним, что во втором финальном матче, прошедшем в Национальной гимнастической арене, «Азеррейл» победил со счётом 3:0, а затем выиграл «золотой сет» у «Абшерона» — 15:12, завоевав титул чемпионок Азербайджана.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Игрок "Азеррейла": "Мы верили, что победим"
19:44
Волейбол

Игрок "Азеррейла": "Мы верили, что победим"

Анастасия Шупенева рассказала, как команде удалось добиться золота Высшей лиги
Главный тренер "Азеррейл": "Это была ожидаемая, но очень трудная победа"
18:34
Волейбол

Главный тренер "Азеррейл": "Это была ожидаемая, но очень трудная победа"

Паоло Тофоли отметил, что вера в успех помогла команде справиться с трудностями и выиграть золото
В Баку наградили победителей Высшей лиги Азербайджана по волейболу - ФОТО - ВИДЕО
18:22
Волейбол

В Баку наградили победителей Высшей лиги Азербайджана по волейболу - ФОТО - ВИДЕО

Торжественная церемония прошла в Национальной гимнастической арене при участии руководителей НОК, федерации и президента ЕКВ
Судьбу финала решил "Золотой сет" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
17:19
Волейбол

Судьбу финала решил "Золотой сет" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Чемпион определился во второй игре финала
Президент Европейской конфедерации волейбола посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО
16:22
Волейбол

Президент Европейской конфедерации волейбола посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Представители AVF и гость почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле
"Хиласэдиджи" укрепился украинцем
23 Апреля 17:06
Волейбол

"Хиласэдиджи" укрепился украинцем

Прошлый сезон он провел в шведском "Хальмстаде"

Самое читаемое

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?
22 Апреля 10:47
Дзюдо

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдоист не травмирован
"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность
22 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность

Легенды разбаловали фанатов
Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку
22 Апреля 15:26
MMA

Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

Поединок был официально анонсирован представителями сильнейшей лиги мира
Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?
22 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

В 15 матчах текущего чемпионата он отыграл "на ноль"