Игрок "Азеррейла": "Мы верили, что победим"

Волейболистка женского клуба «Азеррейл» Анастасия Шупенева поделилась впечатлениями после победы в финале Высшей лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, спортсменка призналась, что даже после поражения в первом матче команда не теряла уверенности в успехе: «Хотя мы проиграли первую игру со счётом 0:3, мы верили, что сможем победить. Мы — одна команда. Мы боролись, доверяли друг другу, и это принесло отличный результат. Всё получилось благодаря нашей вере».

Шупянова также отметила, что чувствует себя счастливой, став чемпионкой: «Это невероятно — выиграть финал после такого непростого пути. Мы сделали это благодаря уверенности в себе».

Напомним, что во втором финальном матче, прошедшем в Национальной гимнастической арене, «Азеррейл» взял убедительный реванш — 3:0, а затем обыграл «Абшерон» в «золотом сете» со счётом 15:12, став чемпионом страны.

Айтадж Сахяд

İdman.biz