24 Апреля 2025
RU

"Азеррейл" против "Абшерона"

Волейбол
Новости
24 Апреля 2025 09:47
9
"Азеррейл" против "Абшерона"

Сегодня завершится сезон 2024/25 в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что чемпион определится во второй игре финала.

«Азеррейл», который будет защищать свой титул, встретится с «Абшерон». Последнему, выигравшему первую игру с сухим счетом, для завоевания золотой медали понадобится выиграть два сета. «Азеррейлу» необходимо выиграть матч без тай-брейка, чтобы провести «Золотой сет».

Высшая лига (женщины)
Финал, вторая игра
24 апреля

15:00. «Азеррейл» — «Абшерон»
Национальная арена гимнастики
Первая игра — 0:3

Отметим, что после финала состоится церемония награждения. Вместе с чемпионом и серебряным призером свои награды получит и «Национальная Академия Авиации», завоевавшая бронзу.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Хиласэдиджи" укрепился украинцем
23 Апреля 17:06
Волейбол

"Хиласэдиджи" укрепился украинцем

Прошлый сезон он провел в шведском "Хальмстаде"
Президент Европейской конфедерации волейбола посетит Баку
23 Апреля 16:36
Волейбол

Президент Европейской конфедерации волейбола посетит Баку

В рамках визита запланировано несколько встреч
Нападающая сборной Азербайджана не сможет помочь команде: "Возможно, я сломала ногу"
23 Апреля 14:42
Волейбол

Нападающая сборной Азербайджана не сможет помочь команде: "Возможно, я сломала ногу"

Спортсменка, которая стала чемпионкой Израиля в составе "Маккаби Ашдод", поделилась впечатлениями от победы
Азербайджанская волейболистка стала чемпионкой Израиля - ФОТО
23 Апреля 12:54
Волейбол

Азербайджанская волейболистка стала чемпионкой Израиля - ФОТО

Команда победила своего соперника во всех трех матчах финала
Сборная Азербайджана отправилась в Испанию на матч с Австрией
23 Апреля 09:33
Волейбол

Сборная Азербайджана отправилась в Испанию на матч с Австрией

В финальную стадию континентального первенства выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также две лучшие команды, занявшие третьи места
ФИНАЛ: "Азеррейл" победил с сухим счетом - ФОТО
22 Апреля 16:58
Волейбол

ФИНАЛ: "Азеррейл" победил с сухим счетом - ФОТО

Действующий чемпион сделал уверенный шаг к защите своего титула

Самое читаемое

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны
21 Апреля 14:31
Мировой футбол

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны

Впереди ключевые матчи сезона
Новая европейская вершина азербайджанских акробатов
21 Апреля 13:14
Гимнастика

Новая европейская вершина азербайджанских акробатов

Яркой иллюстрацией этого стал чемпионат континента в Люксембурге, где наши гимнасты завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды
"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград
21 Апреля 15:54
Азербайджанский футбол

"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград

Команда, которая в настоящее время является командой с наибольшим количеством медалей в Премьер-лиге, второй сезон подряд будет наблюдать за победителями со стороны
Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?
22 Апреля 10:47
Дзюдо

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдоист не травмирован