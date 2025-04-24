"Азеррейл" против "Абшерона"

Сегодня завершится сезон 2024/25 в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что чемпион определится во второй игре финала.
«Азеррейл», который будет защищать свой титул, встретится с «Абшерон». Последнему, выигравшему первую игру с сухим счетом, для завоевания золотой медали понадобится выиграть два сета. «Азеррейлу» необходимо выиграть матч без тай-брейка, чтобы провести «Золотой сет».
Высшая лига (женщины)
Финал, вторая игра
24 апреля
15:00. «Азеррейл» — «Абшерон»
Национальная арена гимнастики
Первая игра — 0:3
Отметим, что после финала состоится церемония награждения. Вместе с чемпионом и серебряным призером свои награды получит и «Национальная Академия Авиации», завоевавшая бронзу.
İdman.biz