"Азеррейл" против "Абшерона"

Сегодня завершится сезон 2024/25 в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что чемпион определится во второй игре финала.

«Азеррейл», который будет защищать свой титул, встретится с «Абшерон». Последнему, выигравшему первую игру с сухим счетом, для завоевания золотой медали понадобится выиграть два сета. «Азеррейлу» необходимо выиграть матч без тай-брейка, чтобы провести «Золотой сет».

Высшая лига (женщины)

Финал, вторая игра

24 апреля

15:00. «Азеррейл» — «Абшерон»

Национальная арена гимнастики

Первая игра — 0:3

Отметим, что после финала состоится церемония награждения. Вместе с чемпионом и серебряным призером свои награды получит и «Национальная Академия Авиации», завоевавшая бронзу.

İdman.biz