В Азербайджане прошел масштабный фестиваль "Мини-Воллей" с участием около 2000 детей - ФОТО

Сегодня Федерация волейбола Азербайджана организовала масштабный фестиваль "Мини-Воллей" среди детей до 12 лет.

Как сообщает İdman.Biz, спортивный праздник охватил не только Баку, но и различные регионы страны. В мероприятии приняли участие около 2000 юных волейболистов — как мальчиков, так и девочек, причем 200 из них представляли столицу.

Фестиваль развернулся на открытом воздухе перед торгово-развлекательным центром Dəniz Mall. Генеральный секретарь Федерации Фаиг Оруджев, открывая мероприятие, поприветствовал участников и гостей. Он отметил, что главная цель проведения фестиваля — повышение интереса к спорту среди детей, пропаганда здорового образа жизни, а также укрепление таких ценностей, как дружба и командный дух.

Оруджев подчеркнул, что развитие детского волейбола является одним из приоритетных направлений деятельности федерации, и в этой сфере ведется последовательная работа. Он выразил уверенность, что подобные мероприятия, ставшие уже традиционными, внесут важный вклад в развитие юных спортсменов и привлекут к волейболу еще больше детей.

После официальной церемонии открытия на специально оборудованных волейбольных площадках начались символические соревнования и разнообразные развлекательные игры для детей.

В завершение праздника всем юным участникам фестиваля были вручены сертификаты, а их родителям — благодарственные письма. Почетные дипломы ребятам лично вручили президент Федерации волейбола Шахин Багиров и вице-президент федерации Бахруз Гулиев.