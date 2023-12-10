Лидер против "Мурова Аз Терминала"

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоятся два матча.

Как сообщает İdman.biz, лидер первенства «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с «Муровом Аз Терминалом». Команды отделяет друг от друга одно очко, поэтому встреча имеет свой подтекст. По составу серебряный призер чемпионата выглядит предпочтительнее, и может упрочить ведущее положение в таблице.

Идущий вторым «Азеррейл» сыграет против «Хары Бюльбюль Лачина». Последний провел в чемпионате лишь две встречи и не набрал игровую аритмию, тогда как «Азеррейл» преследует лидера.

Оба матча пройдут в Центре волейбола «Дарнагюль».

Высшая лига

15:00 Хары Бюльбюль Шуша – Муров Аз Терминал

18:00 Азеррейл – Хары Бюльбюль Лачин

Хары Бюльбюль Шуша 3 3 0 9-3 297-246 9 Азеррейл 4 3 1 10-5 350-330 8 Муров Аз Терминал 4 3 1 9-6 358-323 8 Хары Бюльбюль Лачин 2 1 1 5-3 183-174 4 Нефтчи 4 1 3 7-9 360-358 4 МОИК 5 0 5 1-15 307-404 0

Ниджат Закиев

İdman.biz