Лидер против "Мурова Аз Терминала"

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоятся два матча.
Как сообщает İdman.biz, лидер первенства «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с «Муровом Аз Терминалом». Команды отделяет друг от друга одно очко, поэтому встреча имеет свой подтекст. По составу серебряный призер чемпионата выглядит предпочтительнее, и может упрочить ведущее положение в таблице.
Идущий вторым «Азеррейл» сыграет против «Хары Бюльбюль Лачина». Последний провел в чемпионате лишь две встречи и не набрал игровую аритмию, тогда как «Азеррейл» преследует лидера.
Оба матча пройдут в Центре волейбола «Дарнагюль».
Высшая лига
15:00 Хары Бюльбюль Шуша – Муров Аз Терминал
18:00 Азеррейл – Хары Бюльбюль Лачин
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
3
|
3
|
0
|
9-3
|
297-246
|
9
|
Азеррейл
|
4
|
3
|
1
|
10-5
|
350-330
|
8
|
Муров Аз Терминал
|
4
|
3
|
1
|
9-6
|
358-323
|
8
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
2
|
1
|
1
|
5-3
|
183-174
|
4
|
Нефтчи
|
4
|
1
|
3
|
7-9
|
360-358
|
4
|
МОИК
|
5
|
0
|
5
|
1-15
|
307-404
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz