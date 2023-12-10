10 Декабря 2023
RU

Лидер против "Мурова Аз Терминала"

Волейбол
Новости
10 Декабря 2023 09:14
Лидер против "Мурова Аз Терминала"

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоятся два матча.

Как сообщает İdman.biz, лидер первенства «Хары Бюльбюль Шуша» встретится с «Муровом Аз Терминалом». Команды отделяет друг от друга одно очко, поэтому встреча имеет свой подтекст. По составу серебряный призер чемпионата выглядит предпочтительнее, и может упрочить ведущее положение в таблице.

Идущий вторым «Азеррейл» сыграет против «Хары Бюльбюль Лачина». Последний провел в чемпионате лишь две встречи и не набрал игровую аритмию, тогда как «Азеррейл» преследует лидера.

Оба матча пройдут в Центре волейбола «Дарнагюль».

Высшая лига
15:00 Хары Бюльбюль Шуша – Муров Аз Терминал
18:00 Азеррейл – Хары Бюльбюль Лачин

Хары Бюльбюль Шуша

3

3

0

9-3

297-246

9

Азеррейл

4

3

1

10-5

350-330

8

Муров Аз Терминал

4

3

1

9-6

358-323

8

Хары Бюльбюль Лачин

2

1

1

5-3

183-174

4

Нефтчи

4

1

3

7-9

360-358

4

МОИК

5

0

5

1-15

307-404

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

"Гянджа" одержала волевую победу
9 Декабря 21:27
Волейбол

"Гянджа" одержала волевую победу

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд состоялись два отложенных матча первого тура
Определены место и время следующих игр чемпионата Азербайджана по мужскому волейболу
9 Декабря 19:39
Волейбол

Определены место и время следующих игр чемпионата Азербайджана по мужскому волейболу

Следующие матчи Высшей лиги пройдут 10 декабря
Врач капитана нашей сборной: "Риск кровотечения сохраняется, но его состояние удовлетворительно-стабильное"
9 Декабря 17:42
Волейбол

Врач капитана нашей сборной: "Риск кровотечения сохраняется, но его состояние удовлетворительно-стабильное"

Стали известны подробности о состоянии Турала Гасанлы, волейболиста сборной Азербайджана
Объявлено место нашей сборной, оставшейся без главного тренера
9 Декабря 14:14
Волейбол

Объявлено место нашей сборной, оставшейся без главного тренера

Объявлен рейтинг FİVB волейбольных сборных
Капитана нашей команды снова поместили в реанимацию и прооперировали
9 Декабря 11:48
Волейбол

Капитана нашей команды снова поместили в реанимацию и прооперировали

"Остановить кровотечение было сложно"
Главный тренер сборной объяснил причину поражения в 4-х играх
9 Декабря 11:46
Волейбол

Главный тренер сборной объяснил причину поражения в 4-х играх

"Основная цель нашего участия в этом турнире - повышение опыта команды"

Самое читаемое

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана
"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии