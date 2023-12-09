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Врач капитана нашей сборной: "Риск кровотечения сохраняется, но его состояние удовлетворительно-стабильное"

Волейбол
Новости
9 Декабря 2023 17:42
Врач капитана нашей сборной: "Риск кровотечения сохраняется, но его состояние удовлетворительно-стабильное"

Стали известны подробности о состоянии Турала Гасанлы, волейболиста сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, о состоянии 33-летнего игрока рассказал врач Махмуд Махмудов, оперировавший капитана сборной.

Врач сообщил, что распасовщика клуба «Хары Бюльбюль Шуша» он принял в тяжелом клиническом состоянии, с диагнозом «кишечное кровотечение и острая кровопотеря» (hb 3 g/dl): «8 дней назад он переведен из другого центра с диагнозом "прокол желудка" (перфорация). Гасанлы, перенесший успешную операцию и отправленный домой, несмотря на большую опасность для его жизни, после экстренного переливания крови был немедленно подвергнут эндоскопии (гастроскопии). На этот раз было обнаружено сильное (обильное) кровотечение из артериального сосуда. в другом сегменте двенадцатиперстной кишки. В связи с тем, что крупный сосуд, который невозможно остановить эндоскопической процедурой, продолжает сильно кровоточить и клиническое состояние больного критическое, больной был прооперирован немедленно и кровотечение было остановлено в результате 3-часовой комплексной операции".

По словам Махмудова, Гасанлы, которого на ночь поместили в реанимацию (интубировали), сегодня около 12 часов успешно отлучили от аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние больного удовлетворительно-стабильное, несмотря на риски повторного кровотечения из-за других кровоточащих язв, существовавших в течение многих лет.

Отметим, что 33-летний волейболист был доставлен в Баку в крайне критическом состоянии после матча против "Панатинаикоса" (Греция) в рамках "Кубка вызова" и доставлен прямо из аэропорта в больницу. Гасанлы был прооперирован из-за внутреннего кровотечения и разрыва кишечника.

İdman.biz

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