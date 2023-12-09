Объявлено место нашей сборной, оставшейся без главного тренера

Объявлен рейтинг FİVB волейбольных сборных.

Как сообщает İdman.biz, женская сборная Азербайджана с 33 очками является 32-й командой в мире. Команда без главного тренера сохранила свои позиции по сравнению с прошлым рейтингом.

Таблицу женских сборных возглавляет Китай. У него 320 очков. За представителем Азии следуют США (266 очков). Тройку замыкает Сербия - 252 очка.

Наша мужская сборная тоже осталась на своей позиции. Они занимает 46-е место в мире с 83,33 балла.

В этом рейтинге первая тройка также осталась без изменений. На первых местах Польша (421,14), США (390,91) и Италия (342,43).

İdman.biz