"Азеррейл" может выйти в лидеры

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут перенесенные встречи первого тура.
Как сообщает İdman.biz, в отложенных матчах Национальная Академия Авиации примет «Гняджу», а «Азеррейл» примет UNEC. В случае победы чемпион страны возглавит таблицу.Тогда как «летчики» и «Гянджа», имеющие одинаковое количество очков поспорят за возвожность вклиниться в группу лидеров.
|
«Абшерон»
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
275-201
|
9
|
«Азеррейл»
|
4
|
3
|
1
|
10-3
|
312-265
|
9
|
«Муров Аз Терминал»
|
4
|
3
|
1
|
9-3
|
283-208
|
9
|
Национальная Академия Авиации
|
4
|
1
|
3
|
3-9
|
267-287
|
3
|
Гянджа
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
173-196
|
3
|
UNEC
|
4
|
0
|
4
|
0-12
|
155-300
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz