9 Декабря 2023
RU

"Азеррейл" может выйти в лидеры

Волейбол
Новости
9 Декабря 2023 09:15
"Азеррейл" может выйти в лидеры

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут перенесенные встречи первого тура.

Как сообщает İdman.biz, в отложенных матчах Национальная Академия Авиации примет «Гняджу», а «Азеррейл» примет UNEC. В случае победы чемпион страны возглавит таблицу.Тогда как «летчики» и «Гянджа», имеющие одинаковое количество очков поспорят за возвожность вклиниться в группу лидеров.

«Абшерон»

3

3

0

9-2

275-201

9

«Азеррейл»

4

3

1

10-3

312-265

9

«Муров Аз Терминал»

4

3

1

9-3

283-208

9

Национальная Академия Авиации

4

1

3

3-9

267-287

3

Гянджа

3

1

2

3-6

173-196

3

UNEC

4

0

4

0-12

155-300

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

Состояние волейболиста сборной Азербайджана вновь ухудшилось
00:11
Волейбол

Состояние волейболиста сборной Азербайджана вновь ухудшилось

Его снова прооперировали из-за кровотечения
В чемпионате Азербайджана пройдут 2 перенесенных матча
8 Декабря 16:41
Волейбол

В чемпионате Азербайджана пройдут 2 перенесенных матча

Завтра в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женщин состоятся две игры, перенесенные с первого тура
Сборная Азербайджана выиграла первый сет, но проиграла игру
8 Декабря 15:51
Волейбол

Сборная Азербайджана выиграла первый сет, но проиграла игру

Юношеская сборная Азербайджана по волейболу (до 18 лет), провела свою четвертую игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу
"Хары Бюльбюль Шуша" вышел в лидеры чемпионата
7 Декабря 20:58
Волейбол

"Хары Бюльбюль Шуша" вышел в лидеры чемпионата

Подопечные Зии Раджабова набрали 9 очков и обошли конкурента
Снова поражение
7 Декабря 14:29
Волейбол

Снова поражение

Юношеская сборная Азербайджана по волейболу, провела третью игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу (U-18)
Игрока сборной Азербайджана выписали из больницы
7 Декабря 13:24
Волейбол

Игрока сборной Азербайджана выписали из больницы

33-летний распасовщик продолжит лечение дома под наблюдением врача

Самое читаемое

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"
6 Декабря 13:14
Азербайджанский футбол

Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"

"Люди в Азербайджане очень гостеприимны"
Логотип Мемориала Вугара Гашимова - на "Пламенных башнях" - ФОТО
6 Декабря 11:24
Шахматы

Логотип Мемориала Вугара Гашимова - на "Пламенных башнях" - ФОТО

В центре Баку был продемонстрирован логотип Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет в девятый раз