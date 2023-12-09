"Азеррейл" может выйти в лидеры

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут перенесенные встречи первого тура.

Как сообщает İdman.biz, в отложенных матчах Национальная Академия Авиации примет «Гняджу», а «Азеррейл» примет UNEC. В случае победы чемпион страны возглавит таблицу.Тогда как «летчики» и «Гянджа», имеющие одинаковое количество очков поспорят за возвожность вклиниться в группу лидеров.

«Абшерон» 3 3 0 9-2 275-201 9 «Азеррейл» 4 3 1 10-3 312-265 9 «Муров Аз Терминал» 4 3 1 9-3 283-208 9 Национальная Академия Авиации 4 1 3 3-9 267-287 3 Гянджа 3 1 2 3-6 173-196 3 UNEC 4 0 4 0-12 155-300 0

Ниджат Закиев

İdman.biz