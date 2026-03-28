29 Марта 2026
RU

Синнер и Соболенко добились уникального достижения на турнирах Солнечного дубля

Теннис
Новости
28 Марта 2026 22:44
14
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и лидер мирового женского тенниса белоруска Арина Соболенко дошли до финальных матчей Солнечного дубля, не проиграв ни сета на пути к решающей стадии обоих турниров. Такое достижение впервые покоряется двум игрокам из туров WTA и ATP в один сезон, сообщает İdman.Biz.

Соболенко в финале "тысячника" в Майами сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Соперником Синнера на "Мастерсе" в том же городе станет чех Иржи Легечка (22-е место в мировом рейтинге).

Синнер не проиграл ни сета даже в самом финальном матче предыдущего турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграл с Даниилом Медведевым (7:6 (7:8), 7:6 (7:4). Соболенко на турнире в этом городе в финале встретилась с Еленой Рыбакиной, где проиграла ей в первом сете финала, а затем взяла две партии.

İdman.Biz

Новости по теме

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал турнира в Майами
27 Марта 14:01
Теннис

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал турнира в Майами

Лидер мирового рейтинга обыграла в двух сетах Елену Рыбакину и теперь сразится за титул с американкой Кори Гауфф
Янник Синнер вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами
27 Марта 00:12
Теннис

Янник Синнер вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами

В 1/4 он уверенно обыграл Тиафо
Американский теннисист устроил "симуляцию, достойную премии "Оскара" - ВИДЕО
25 Марта 14:56
Теннис

Американский теннисист устроил "симуляцию, достойную премии "Оскара" - ВИДЕО

Эпизод с попаданием мяча вызвал реакцию в соцсетях
Вторая ракетка мира и ее любовь к животным
20 Марта 20:23
Теннис

Вторая ракетка мира и ее любовь к животным - ВИДЕО

Елена Рыбакина готовится к старту в Майами
45-летняя Винус Уильямс выбыла в первом круге "тысячника" в Майами
20 Марта 01:14
Теннис

45-летняя Винус Уильямс выбыла в первом круге "тысячника" в Майами

Экс-первая ракетка мира уступила британке Франческе Джонс
Арина Соболенко принесла свадебную фату на тренировку в Индиан-Уэллсе - ФОТО
12 Марта 21:16
Теннис

Арина Соболенко принесла свадебную фату на тренировку в Индиан-Уэллсе - ФОТО

В начале марта бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге