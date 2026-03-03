Азербайджанские таэквондисты завоевали 7 медалей на турнире в Молдове

3 Марта 2026
Азербайджанские таэквондисты выиграли семь медалей на международном турнире Moldova Open в Кишиневе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, спортсмены завоевали 4 "золота", 2 "серебра" и 1 "бронзу".

Среди детей в весовой категории до 27 кг победила Инджи Рагимова. В соревнованиях среди подростков первые места заняли Айлин Мамедзаде (29 кг) и Умид Сафиярлы (53 кг).

В категории подростков B в весе до 37 кг "золото" выиграл Зейнал Абышов.

Серебряные медали завоевали Аху Искендер (29 кг, подростки B) и Айхан Ханмедлили (33 кг). Медина Ханифаева, выступавшая в весе до 33 кг, стала обладательницей "бронзы".

İdman.Biz
