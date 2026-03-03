Сабухи Зульфугаров: "Родители приводят детей в таэквондо, только чтобы спасти их от телефонов" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Вопрос развития детского спорта стал одним из ключевых, поднятых на прошедшем вчера в Baku Kristall Hall Первом форуме тренеров. Ожидаемо, ведь именно в раннем возрасте закладывается фундамент будущих побед. Но как сегодня распознать будущего чемпиона в ребенке? Об этом и о текущей ситуации в единоборствах İdman.Biz рассказал главный тренер Спортобщества МВД и сборной Азербайджана U12–U14 по таэквондо Сабухи Зульфугаров.

- Вы тренируете более двадцати лет, проявили себя в различных возрастных категориях. Как изменился интерес детей к таэквондо за это время?

- Признаюсь, хотя условия для тренировок стали значительно лучше, количество детей, преследующих спортивные цели, сократилось в разы. Раньше родители приводили ребенка, чтобы он стал чемпионом, достиг высоких результатов. Сейчас цели совсем другие.

- Какие чаще всего?

- Большинство хочет просто избавить детей от телефонной или компьютерной зависимости. Родители так и говорят: "Тренер, мы устали, он не отрывается от экрана". В лучшем случае ребенка записывают в секцию, чтобы он стал сильнее и мог постоять за себя. Лишь пять процентов записывающихся в секцию нацелены на высокие спортивные достижения.

- Но если вы видите талант и потенциал будущего амбассадора отечественного таэквондо, разве нельзя убедить родителей продолжить путь к медалям?

- В 10-12 лет невозможно разглядеть будущего покорителя мира. Путь долгий - юношеское таэквондо, молодежное, взрослое. У нас половина подростков бросает спорт, даже не дойдя до юношеских турниров. Это общая беда многих индивидуальных видов спорта. Начинаются разговоры о том, что сыну нужно учиться, и он выбирает образование. Если из десяти ребят хотя бы двое доходят до молодежного уровня - это огромная тренерская удача.

Кроме того, тренеры сейчас находятся под сильным давлением со стороны родителей. Чтобы добиться результата, наставник должен быть жестким. Он не может постоянно просить - он обязан требовать, заставлять работать через "не могу". Иначе о больших победах не может идти и речи. Но стоит повысить голос, как начинаются жалобы: "Зачем вы кричите на моего ребенка?", "Он обиделся и больше не придет". Подчеркиваю: тренер должен быть жестким, а не жестоким. Без дисциплины результата не существует.

- Какова ситуация на сегодняшний день?

- Доходит до того, что порой трудно собрать достаточное количество участников даже для чемпионата страны. То ребят не отпускают с уроков, то они куда-то уезжают. Самое обидное, что федерация создает все условия для работы, но добиваться результатов практически не с кем.