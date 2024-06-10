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8 настольных теннисистов примут участие в "BRİCS Sports Games Kazan 2024"

Настольный теннис
Новости
10 Июня 2024 22:08
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8 настольных теннисистов примут участие в "BRİCS Sports Games Kazan 2024"

Международное мультиспортивное мероприятие «BRİCS Sports Games Kazan 2024» пройдет в столице Татарстана Казани с 11 по 24 июня.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях будут представлять 8 игроков в настольный теннис.

В состав команды, отправившейся сегодня в Татарстан, вошли Земфира Микаилова, Ляман Абдулхамидова, Марзия Нурматова, Айлин Аскерова, Нихад Мамедов, Везир Аллахвердиев, Рустам Гаджилы и Адиль Ахмедзаде. Команду возглавляют тренеры Михаил Тимофеев и Рамиль Джафаров. Также в соревнованиях примет участие международный судья Хаяла Гиясова. Соревнования по настольному теннису, которые начнутся 13 июня, завершатся 16 июня.

Отметим, что Азербайджан на "BRİCS Sports Games Kazan 2024" представят 97 спортсменов в 11 видах спорта.

İdman.biz

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