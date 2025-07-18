Азербайджан проиграл США - ФОТО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по настольному теннису.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, женская команда Азербайджана в составе Хадиджи Абильзаде, Нигяр Махмудовой, Сабины Мамедовой и Земфиры Микаиловой провела свой второй матч на мультифоруме. Наши спортсменки уступили США со счетом 0:3.

Днем ранее они проиграли с таким же результом Южной Корее.

А мужской коллектив, куда входят Амин Оруджзаде, Нихад Самедзаде и Турал Мирзоев, сыграет во втором матче на Универсиаде с Чили.

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