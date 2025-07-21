Абильзаде выиграла матч в одиночном и парном разряде на Универсиаде - ФОТО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz из Германии, азербайджанская теннисистка Хадиджа Абильзаде в напряженном матче из пяти партий победила Тедди Вотанаберу (Уганда) - 3:2.

Также Абильзаде выиграла в парном разряде с Земфирой Микаиловой чилийский дуэт Д.Фуэнтес - И.Оливарес - 3:0.

Сабина Мамедова проиграла Наташе Сивратне (Шри-Ланка) со счетом 0:3. А Нигяр Махмудова уступила Энджи Тан (США) - 0:3.

В свою очередь, Земфира Микаилова потерпела поражение от Марии Таилаковой (AIN) - 0:3.

В мужском зачете Нихад Самедзаде уступил в трех партиях Чон Фаи Хэ (Макао), Турал Мирзоев с таким же счетом проиграл Эдри Кабальесу (Филиппины).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz