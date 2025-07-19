Пять поражений Азербайджана в настольном теннисе на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz из Германии, в смешанном парном разряде Нихад Самедзаде и Сабина Мамедова уступили канадцам Т.Юнг и Си Лиу - 3:1.

В личном зачете Нигяр Махмудова потерпела поражение от Суханы Саини из Индии (3:0), а Сабина Мамедова проиграла с таким же результатом Шуохань Мен (Нидерланды). Земфира Микаилова не смогла навязать борьбу Иви Лиао (Канада) - 0:3.

В свою очередь, Нихад Самедзаде проиграл узбеку Шохруху Искендерову (0:3), а Турал Мирзоев с таким же результатом уступил Халеду Альшарифу (Саудовская Аравия).

Позже свой матч проведет Амин Оруджзаде.

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16:45

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz из Германии, в смешанном парном разряде Нихад Самедзаде и Сабина Мамедова уступили канадцам Т.Юнг и Си Лиу - 3:1.

В личном зачете Нигяр Махмудова потерпела поражение от Суханы Саини из Индии (3:0), а Сабина Мамедова проиграла с таким же результатом Шуохань Мен (Нидерланды).

Позже свои встречи проведут Нихад Самедзаде, Турал Мирзоев и Земфира Микаилова.

İdman.biz