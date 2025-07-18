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Азербайджан проиграл Чили на Универсиаде - ФОТО

Настольный теннис
Новости
18 Июля 2025 15:53
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Азербайджан проиграл Чили на Универсиаде - ФОТО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по настольному теннису.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, мужская команда Азербайджана в составе Амина Оруджзаде, Нихада Самедзаде и Турала Мирзоева, уступила во втором матче на Универсиаде Чили. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Ранее женская команда Азербайджана, за которую выступают Хадиджа Абильзаде, Нигяр Махмудова, Сабина Мамедова и Земфира Микаилова, также провела свой второй матч на мультифоруме. Наши спортсменки уступили США со счетом 0:3.

İdman.biz

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