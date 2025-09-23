Роман Салей завоевал серебро на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре

Азербайджанский парапловец Роман Салей (категория S12) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Сингапуре.
Об этом сообщили İdman.biz в пресс-службе Национального паралимпийского комитета.
Спортсмен занял второе место в плавании вольным стилем на дистанции 50 м с результатом 24:27.
Отметим, что Салей в первый день соревнований завоевал золотую медаль в плавании на спине на дистанции 100 м с результатом 1:01.58, а во второй день - бронзовую медаль в плавании баттерфляем на дистанции 100 м с результатом 58.17.
İdman.biz