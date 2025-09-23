24 Сентября 2025
Роман Салей завоевал серебро на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре

23 Сентября 2025 15:34
Роман Салей завоевал серебро на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре

Азербайджанский парапловец Роман Салей (категория S12) завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Сингапуре.

Об этом сообщили İdman.biz в пресс-службе Национального паралимпийского комитета.

Спортсмен занял второе место в плавании вольным стилем на дистанции 50 м с результатом 24:27.

Отметим, что Салей в первый день соревнований завоевал золотую медаль в плавании на спине на дистанции 100 м с результатом 1:01.58, а во второй день - бронзовую медаль в плавании баттерфляем на дистанции 100 м с результатом 58.17.

