24 Сентября 2025
Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере плавания в Азербайджане - ФОТО

Плавание
Новости
22 Сентября 2025 14:38
52
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Европейской федерацией водных видов спорта (EA), Федерацией плавания Азербайджана (ASF), Азербайджанским медицинским университетом (AMU) и Азербайджанской спортивной академией (ASA), предусматривающий расширение многостороннего сотрудничества.

İdman.biz сообщает, что министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, выступая на мероприятии, заявил, что верит в успех этого сотрудничества для обеих сторон.

Президент European Aquatics Антонио Силва, выразив удовлетворение своим пребыванием в Баку, заявил, что сотрудничество с академией является важным шагом для федерации.

Президент ASF Заур Алиев отметил, что этот Меморандум придаст импульс развитию плавания.

Ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев заявил, что они будут реализовывать совместные проекты с федерацией. Он сказал, что в академии будут созданы все условия для подготовки национальной сборной к международным соревнованиям.

Ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли подчеркнул, что в рамках этого сотрудничества планируется реализация новых проектов в области образования, научных исследований, спортивной медицины и развития профессионального плавания.

После официальных выступлений был подписан Меморандум. Затем Антонио Силве подарили форму Федерации плавания Азербайджана.

Следует отметить, что в апреле этого года Баку посетили президент EA Антонио Силва и первый вице-президент Йосип Варводич. Они встретились с руководством Федерации плавания Азербайджана и обсудили укрепление сотрудничества, увеличение массовости по всем видам плавания и новые возможности партнерства.

