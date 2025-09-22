24 Сентября 2025
Фарид Гаибов встретился с президентом Европейской федерации водных видов спорта - ФОТО

Плавание
Новости
22 Сентября 2025 17:47
22 сентября министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял президента Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силву.

Как сообщает İdman.biz, приветствуя гостя, министр выразил уверенность, что подписанный сегодня между Европейской федерацией водных видов спорта, Федерацией плавания Азербайджана, Азербайджанским медицинским университетом и Азербайджанской академией спорта меморандум будет способствовать развитию водных видов спорта.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества с Европейской федерацией, развитие плавания и реализация совместных проектов. Стороны подчеркнули важность расширения взаимодействия.

В мероприятии приняли участие президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, руководитель Спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и генеральный секретарь федерации Октай Атаев.

İdman.biz

