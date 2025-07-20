20 Июля 2025
RU

Азербайджанские пловцы — вне полуфинала Универсиады

Плавание
Новости
20 Июля 2025 14:02
21
Азербайджанские пловцы — вне полуфинала Универсиады

На Всемирной Универсиаде, проходящей в Рейнско-Рурском регионе Германии, продолжаются соревнования по плаванию.

Как сообщает İdman.biz из Германии, сегодня в водных дисциплинах выступили три азербайджанских пловца. Рашад Алгулиев и Нихад Юсибов соревновались на дистанции 50 метров на спине, но не смогли пройти квалификацию: Алгулиев стал 38-м, а Рустамов — 45-м.

Также Алгулиев вместе с Абдурахманом Рустамовым приняли участие в заплыве на 100 метров вольным стилем. Рустамов показал 43-й результат, а Алгулиев занял итоговое 64-е место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сотрудники госучреждений выявили лучших в плавании - ФОТО
19 Июля 19:45
Плавание

Сотрудники госучреждений выявили лучших в плавании - ФОТО

В соревнованиях приняли участие 40 сотрудников из девяти госорганов
Азербайджанские пловцы не смогли выйти в полуфинал Универсиады
19 Июля 14:22
Плавание

Азербайджанские пловцы не смогли выйти в полуфинал Универсиады

Сегодня в плавательном секторе выступали три азербайджанских спортсмена
Универсиада: Азербайджанский пловец побил свой рекорд - ФОТО/ВИДЕО
18 Июля 16:16
Плавание

Универсиада: Азербайджанский пловец побил свой рекорд - ФОТО/ВИДЕО

В соревнованиях по плаванию приняли участие Фатима Алкарамова, Нихад Юсибов, Рашад Алгулиев и Саид Гамидов
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Дефлимпийским комитетом Азербайджана
17 Июля 18:57
Плавание

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Дефлимпийским комитетом Азербайджана

Стороны обсудили совместную деятельность и планы на будущее
Универсиада: пловцы не смогли выйти в полуфинал - ВИДЕО
17 Июля 16:05
Плавание

Универсиада: пловцы не смогли выйти в полуфинал - ВИДЕО

Сегодня пройдут соревнования по художественной гимнастике, фехтованию, бадминтону, настольному теннису, большому теннису и плаванию
В Мингячевире пройдет массовый заплыв "Переплывем Кюр?!"
16 Июля 20:00
Плавание

В Мингячевире пройдет массовый заплыв "Переплывем Кюр?!"

Соревнования на открытой воде соберут участников со всей страны — от любителей до профессионалов

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"
18 Июля 10:29
Мировой футбол

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"

Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу