Азербайджанские пловцы — вне полуфинала Универсиады

На Всемирной Универсиаде, проходящей в Рейнско-Рурском регионе Германии, продолжаются соревнования по плаванию.

Как сообщает İdman.biz из Германии, сегодня в водных дисциплинах выступили три азербайджанских пловца. Рашад Алгулиев и Нихад Юсибов соревновались на дистанции 50 метров на спине, но не смогли пройти квалификацию: Алгулиев стал 38-м, а Рустамов — 45-м.

Также Алгулиев вместе с Абдурахманом Рустамовым приняли участие в заплыве на 100 метров вольным стилем. Рустамов показал 43-й результат, а Алгулиев занял итоговое 64-е место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz