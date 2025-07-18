Универсиада: Азербайджанский пловец побил свой рекорд - ФОТО/ВИДЕО

Четыре азербайджанских пловца выступили во второй день Универсиады, проходящей в Германии.

Как сообщает корреспондент İdman.biz, Фатима Алкарамова, Нихад Юсибов, Рашад Алгулиев и Саид Гамидов приняли участие в соревнованиях по плаванию, прошедших сегодня в Берлине.

Алкарамова заняла 17-е место среди 23 спортсменов в комплексном плавании на дистанции 400 метров с результатом 56,98 секунды. Алгулиев (58,79) занял 33-е место в дистанции 100 метров в плавании на спине, а Юсибов (1,02,55) - 37-е. Гамидов преодолел дистанцию 200 метров комплексным плаванием за 2,07,91 минуты. Этим результатом спортсмен побил свой личный рекорд (2,08,22).

Отметим, что Универсиада завершится 27 июля.

İdman.biz