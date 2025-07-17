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Подписан Меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Дефлимпийским комитетом Азербайджана

Плавание
Новости
17 Июля 2025 18:57
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Подписан Меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Дефлимпийским комитетом Азербайджана

Между Федерацией плавания Азербайджана и Дефлимпийским комитетом Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании в рамках сотрудничества, сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации плавания Азербайджана.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь Федерации Октая Атаев, менеджер по коммуникациям и международным связям Тамерлан Гусейнов, генеральный секретарь Комитета Намиг Новрузов и начальник спортивного отдела Хасанага Рзаев.

Стороны обсудили существующие возможности для сотрудничества и наметили совместные проекты, направленные на развитие паралимпийского и дефлимпийского движения в Азербайджане.

İdman.biz

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