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В Мингячевире пройдет массовый заплыв "Переплывем Кюр?!"

Плавание
Новости
16 Июля 2025 20:00
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В Мингячевире пройдет массовый заплыв "Переплывем Кюр?!"

В Мингячевире 31 августа состоится массовый заплыв на открытой воде под названием "Переплывем Кюр?!", приуроченный к пятилетию Победы Азербайджанской армии. Организаторами выступают Министерство молодежи и спорта, Федерация плавания Азербайджана и Операционная компания Baku City Circuit, сообщает İdman.biz.

Участниками соревнований могут стать все желающие старше 12 лет с навыками плавания. Дистанции — 1050 метров для профессионалов и 350 метров для любителей. Также впервые будет организована эстафета на 700 метров. Регистрация обязательна и проводится до 15 августа по ссылке: events.smartscoring.com/swimming. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Организаторы обеспечат транспорт и питание для всех зарегистрированных. Победители в возрастных категориях получат дипломы, медали и призы. Слоган мероприятия — "Выбери победу — переплыви Кюр!"

İdman.biz

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