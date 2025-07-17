Универсиада: пловцы не смогли выйти в полуфинал - ВИДЕО

Азербайджанские спортсмены начали соревнования на Всемирной Универсиаде, которая проходит в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, сегодня пройдут соревнования по художественной гимнастике, фехтованию, бадминтону, настольному теннису, теннису и плаванию.

В программе по плаванию Фатима Алкарамова, Абдурахман Рустамов и Рамиль Велизаде не смогли пробиться в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Саид Гамидов также остался вне полуфинала в заплыве на 100 метров на спине. Также состоялась мужская эстафета 4х100 метров вольным стилем, где наша команда обновила национальный рекорд, но не смогла пробиться в финал.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz