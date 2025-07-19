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Сотрудники госучреждений выявили лучших в плавании - ФОТО

Плавание
Новости
19 Июля 2025 19:45
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Сотрудники госучреждений выявили лучших в плавании - ФОТО

В Баку состоялись соревнования по плаванию среди сотрудников государственных учреждений.

Как передает İdman.biz, турнир был организован Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией плавания Азербайджана.

В состязаниях приняли участие 40 человек — 24 мужчины и 16 женщин, представляющие девять государственных организаций.

В индивидуальном заплыве на 50 метров среди женщин победу одержала сотрудница SOCAR Кенюль Салаева. Второе место заняла представительница Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Лейла Алиева, а бронза досталась ее коллеге по ведомству — Афаг Султановой.

Среди мужчин на той же дистанции первым стал сотрудник МВД Эмиль Ибрагимов. Серебро выиграл Станислав Байков из SOCAR, а третье место занял Джавидан Джангиров (МВД).

В эстафетных соревнованиях у мужчин победу одержала команда МВД, второе место — у SOCAR, третье — у МЧС. В женской эстафете первое место досталось МЧС, серебро — МВД, бронза — SOCAR. В смешанной эстафете победила команда МЧС, вторыми стали представители МВД, третьими — SOCAR.

İdman.biz

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