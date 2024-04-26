Спорт, мы и Олимпийские игры: Открыли Америку - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, остался 91 день.

İdman.biz начинает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое начнется в пятницу через 13 недель.

До Парижа-2024 мы вспомним все летние Олимпийские игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Правда, наши представители много лет участвовали в этих соревнованиях в составе сборных СССР, а также СНГ в 1992 году. А дебют нашей независимой страны состоялся 28 лет назад.

Атланта вместо Афин

XXIV летние Олимпийские игры, организованные в 1996 году, совпали со 100-летием соревнований. Ожидалось, что Греция, родина Олимпийских игр, примет это мультиспортивное мероприятие. В первых трех турах отбора города-организатора Афины опередили всех, но в остальных двух раундах победила Атланта и собрала всех олимпийцев в штате Джорджия, США. Независимый Азербайджан дебютировал среди 197 стран-участниц Олимпийских игр, проходивших с 19 июля по 4 августа 1996 года.

Наши «23»

Сборная Азербайджана участвовала в первой попытке на летних Олимпийских играх в составе 23 спортсменов. 20 из них были мужчинами, трое - женщинами. Наша команда отправилась за океан, чтобы соревноваться в 9 видах спорта.

Костяк нашей сборной

Фундамент традиций сборной Азербайджана заложен уже с первых Олимпийских игр. Речь идет о том, чтобы борцы получили большинство в команде и стали ее костяком. Борцы вольного стиля также начали доминировать на ковре с самой первой Олимпиады. Из 8 членов нашей сборной по борьбе 6 пробовали свои силы в вольной и 2 - в греко-римской борьбе. В Атланте 4 спортсмена выступили в легкой атлетике, 2 спортсмена - в боксе, дзюдо, тяжелой атлетике и стрельбе (пулевая и стендовая стрельба). В первой попытке нашу страну представлили по одному спортсмену в прыжках в воду, фехтовании и плавании.

Без команды

Еще на первой Олимпиаде была заложена традиция, когда борцы стали костяком команды. Азербайджанские спортсмены, выступавшие в Атланте только в индивидуальных видах спорта, лишь с 8-й попытки прекратили тоску по командным соревнованиям в Париже-2024. Однако даже в последние годы существования СССР наша страна, имевшая достаточно сильные клубы по волейболу, гандболу и хоккею на траве, могла жить надеждой на Олимпиаду только после обретения независимости. Но поскольку период перехода к независимости создал в этих видах спорта определенную тишину, команды в Атланте у нас тоже не было.

Знаменосец-чемпион и член трех команд

Участие в Олимпийских играх в качестве независимой страны открыло дорогу в Атланту многим спортсменам. Поскольку в сильные сборные СССР попасть не так-то просто, олимпийский путь стал для наших представителей проще. Это дало десяткам спортсменов шанс дебютировать в мультиспортивных соревнованиях. Но были в команде, отправившейся в Атланту, и опытные. Назим Гусейнов, который 4 года назад отправился в Барселону со сборной СНГ, собрался повторить выигранное им тогда чемпионство в составе сборной Азербайджана. В историю Олимпийских игр он вошел как первый знаменосец нашей страны. Валерий Тимохин был нашим самым опытным спортсменом, отправившимся в Атланту. На III Олимпиаду он поехал в составе 3-й команды. Наш стрелок выступал в составе команды СССР в Сеуле-1988, СНГ - в Барселоне-1992, Азербайджана - в Атланте-1996.

Мы открыли Америку: в первый день августа

Добыча 23 спортсменов в США составила одну серебряную медаль. Открытие Америки выпало на долю члена нашей борцовской сборной. Борец вольного стиля Намик Абдуллаев завоевал нашу первую награду в истории Олимпийских игр. Тогда была заложена основа для того, чтобы борцы стали лидерами олимпийской сборной Азербайджана. Наш борец, которому не хватило шага до чемпионства, 1 августа завоевал серебряную медаль. Тот день стал первым в истории Олимпийских игр нашего вида спорта, когда мы добились достижения.

На Олимпиаду с олимпийским девизом

Большинство наших спортсменов, направлявшихся в Атланту, предпочли олимпийский девиз Пьера де Кубертена. Принцип «главное не победа, а участие» был применен к видам спорта, в которых наша страна не сильна, на всех Олимпийских играх, начиная с США. К таким видам можно причислить прыжки в воду, плавание, легкую атлетику и фехтование.

Спотыкавшиеся на последнем шаге и 61-е место

Как и Абдуллаев, другие наши борцы тоже могли завоевать медаль в Атланте. Но наши спортсмены, близкие к этому, спотыкались то в одном, то в двух шагах от медали. Наши представители были близки к награде по дзюдо и боксу. Стрельба и тяжелая атлетика не дали того, чего от них ожидали на первой Олимпиаде. В итоге наша команда, имеющая одно серебро, вернулась из США обладательницей 61-го места в медальном зачете.

Н Спортсмен Вид спорта Место 1 Алексей Фатьянов Легкая атлетика, тройной прыжок 18 (в группе) 2 Ариф Абдуллаев Вольная борьба, 57 кг 10 3 Ариф Ахундов Легкая атлетика, 100 м 7 (квалификационный этап) 4 Асиф Маликов Тяжелая атлетика, 59 кг - 5 Давуд Магомедов Вольная борьба, 100 кг 11 6 Эльхан Мамедов Фехтование, сабля Проиграл в первом бою 7 Эльшад Аллахвердиев Вольная борьба, 68 кг 14 8 Эльвира Джаббарова Легкая атлетика, 100 м 8 (квалификационный этап) 9 Эмин Джабраилов Прыжки в воду, 10 м 27 10 Эмин Гулиев Плавание вольным стилем, 50 м 59 11 Адалят Мамедов Бокс, +91 к 8 12 Ильхам Керимов Бокс, 81 к Проиграл в первом бою 13 Ирада Ашумова Стрельба (Пулевая) 10 м 25 м 10 15 14 Магомед Ибрагимов Вольная борьба, 82 кг 5 15 Магомедсалам Гаджиев Вольная борьба, 74 кг 8 16 Намик Абдуллаев Вольная борьба, 52 кг 2 17 Назим Гусейнов Дзюдо, 60 кг 17 18 Тахир Захидов Греко-римская борьба, 48 кг 14 19 Тофик Гейдаров Тяжелая атлетика, 83 кг 11 20 Валерий Тимохин Стрельба (стендовая) 38 21 Васиф Асадов Легкая атлетика, тройной прыжок 11 (в группе) 22 Вилаят Агаев Греко-римская борьба, 57 кг 10 23 Зульфия Гусейнова Дзюдо, 56 кг 7

Вугар Хейруллаев

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