Спорт, мы и Олимпийские игры: Открыли Америку - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, остался 91 день.
İdman.biz начинает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое начнется в пятницу через 13 недель.
До Парижа-2024 мы вспомним все летние Олимпийские игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Правда, наши представители много лет участвовали в этих соревнованиях в составе сборных СССР, а также СНГ в 1992 году. А дебют нашей независимой страны состоялся 28 лет назад.
Атланта вместо Афин
XXIV летние Олимпийские игры, организованные в 1996 году, совпали со 100-летием соревнований. Ожидалось, что Греция, родина Олимпийских игр, примет это мультиспортивное мероприятие. В первых трех турах отбора города-организатора Афины опередили всех, но в остальных двух раундах победила Атланта и собрала всех олимпийцев в штате Джорджия, США. Независимый Азербайджан дебютировал среди 197 стран-участниц Олимпийских игр, проходивших с 19 июля по 4 августа 1996 года.
Наши «23»
Сборная Азербайджана участвовала в первой попытке на летних Олимпийских играх в составе 23 спортсменов. 20 из них были мужчинами, трое - женщинами. Наша команда отправилась за океан, чтобы соревноваться в 9 видах спорта.
Костяк нашей сборной
Фундамент традиций сборной Азербайджана заложен уже с первых Олимпийских игр. Речь идет о том, чтобы борцы получили большинство в команде и стали ее костяком. Борцы вольного стиля также начали доминировать на ковре с самой первой Олимпиады. Из 8 членов нашей сборной по борьбе 6 пробовали свои силы в вольной и 2 - в греко-римской борьбе. В Атланте 4 спортсмена выступили в легкой атлетике, 2 спортсмена - в боксе, дзюдо, тяжелой атлетике и стрельбе (пулевая и стендовая стрельба). В первой попытке нашу страну представлили по одному спортсмену в прыжках в воду, фехтовании и плавании.
Без команды
Еще на первой Олимпиаде была заложена традиция, когда борцы стали костяком команды. Азербайджанские спортсмены, выступавшие в Атланте только в индивидуальных видах спорта, лишь с 8-й попытки прекратили тоску по командным соревнованиям в Париже-2024. Однако даже в последние годы существования СССР наша страна, имевшая достаточно сильные клубы по волейболу, гандболу и хоккею на траве, могла жить надеждой на Олимпиаду только после обретения независимости. Но поскольку период перехода к независимости создал в этих видах спорта определенную тишину, команды в Атланте у нас тоже не было.
Знаменосец-чемпион и член трех команд
Участие в Олимпийских играх в качестве независимой страны открыло дорогу в Атланту многим спортсменам. Поскольку в сильные сборные СССР попасть не так-то просто, олимпийский путь стал для наших представителей проще. Это дало десяткам спортсменов шанс дебютировать в мультиспортивных соревнованиях. Но были в команде, отправившейся в Атланту, и опытные. Назим Гусейнов, который 4 года назад отправился в Барселону со сборной СНГ, собрался повторить выигранное им тогда чемпионство в составе сборной Азербайджана. В историю Олимпийских игр он вошел как первый знаменосец нашей страны. Валерий Тимохин был нашим самым опытным спортсменом, отправившимся в Атланту. На III Олимпиаду он поехал в составе 3-й команды. Наш стрелок выступал в составе команды СССР в Сеуле-1988, СНГ - в Барселоне-1992, Азербайджана - в Атланте-1996.
Мы открыли Америку: в первый день августа
Добыча 23 спортсменов в США составила одну серебряную медаль. Открытие Америки выпало на долю члена нашей борцовской сборной. Борец вольного стиля Намик Абдуллаев завоевал нашу первую награду в истории Олимпийских игр. Тогда была заложена основа для того, чтобы борцы стали лидерами олимпийской сборной Азербайджана. Наш борец, которому не хватило шага до чемпионства, 1 августа завоевал серебряную медаль. Тот день стал первым в истории Олимпийских игр нашего вида спорта, когда мы добились достижения.
На Олимпиаду с олимпийским девизом
Большинство наших спортсменов, направлявшихся в Атланту, предпочли олимпийский девиз Пьера де Кубертена. Принцип «главное не победа, а участие» был применен к видам спорта, в которых наша страна не сильна, на всех Олимпийских играх, начиная с США. К таким видам можно причислить прыжки в воду, плавание, легкую атлетику и фехтование.
Спотыкавшиеся на последнем шаге и 61-е место
Как и Абдуллаев, другие наши борцы тоже могли завоевать медаль в Атланте. Но наши спортсмены, близкие к этому, спотыкались то в одном, то в двух шагах от медали. Наши представители были близки к награде по дзюдо и боксу. Стрельба и тяжелая атлетика не дали того, чего от них ожидали на первой Олимпиаде. В итоге наша команда, имеющая одно серебро, вернулась из США обладательницей 61-го места в медальном зачете.
|
Н
|
Спортсмен
|
Вид спорта
|
Место
|
1
|
Алексей Фатьянов
|
Легкая атлетика, тройной прыжок
|
18 (в группе)
|
2
|
Ариф Абдуллаев
|
Вольная борьба, 57 кг
|
10
|
3
|
Ариф Ахундов
|
Легкая атлетика, 100 м
|
7 (квалификационный этап)
|
4
|
Асиф Маликов
|
Тяжелая атлетика, 59 кг
|
-
|
5
|
Давуд Магомедов
|
Вольная борьба, 100 кг
|
11
|
6
|
Эльхан Мамедов
|
Фехтование, сабля
|
Проиграл в первом бою
|
7
|
Эльшад Аллахвердиев
|
Вольная борьба, 68 кг
|
14
|
8
|
Эльвира Джаббарова
|
Легкая атлетика, 100 м
|
8 (квалификационный этап)
|
9
|
Эмин Джабраилов
|
Прыжки в воду, 10 м
|
27
|
10
|
Эмин Гулиев
|
Плавание вольным стилем, 50 м
|
59
|
11
|
Адалят Мамедов
|
Бокс, +91 к
|
8
|
12
|
Ильхам Керимов
|
Бокс, 81 к
|
Проиграл в первом бою
|
13
|
Ирада Ашумова
|
Стрельба (Пулевая)
10 м
25 м
|
10
15
|
14
|
Магомед Ибрагимов
|
Вольная борьба, 82 кг
|
5
|
15
|
Магомедсалам Гаджиев
|
Вольная борьба, 74 кг
|
8
|
16
|
Намик Абдуллаев
|
Вольная борьба, 52 кг
|
2
|
17
|
Назим Гусейнов
|
Дзюдо, 60 кг
|
17
|
18
|
Тахир Захидов
|
Греко-римская борьба, 48 кг
|
14
|
19
|
Тофик Гейдаров
|
Тяжелая атлетика, 83 кг
|
11
|
20
|
Валерий Тимохин
|
Стрельба (стендовая)
|
38
|
21
|
Васиф Асадов
|
Легкая атлетика, тройной прыжок
|
11 (в группе)
|
22
|
Вилаят Агаев
|
Греко-римская борьба, 57 кг
|
10
|
23
|
Зульфия Гусейнова
|
Дзюдо, 56 кг
|
7
Вугар Хейруллаев
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