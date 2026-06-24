МОК будет выплачивать олимпийцам гранты по 10 тысяч долларов

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске новой программы финансовой поддержки спортсменов, которая охватит всех участников Олимпийских игр начиная с 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, каждый олимпиец сможет подать заявку на получение гранта в размере 10 тысяч долларов США (17 тысяч манатов).

О новой инициативе на сессии МОК в Лозанне сообщил глава комиссии спортсменов организации По Газоль. Программа получила название Fit for the Future Olympian Grant ("Олимпийский грант для будущих чемпионов").

По словам Газоля, право на получение выплаты будут иметь все участники Олимпийских игр, а не только призеры или представители отдельных стран.

"Этот грант будет доступен каждому олимпийцу. Не только медалистам. Не только спортсменам из определенных стран. Каждому олимпийцу. Это не призовые деньги. Речь идет о признании того пути и тех усилий, которые необходимы для того, чтобы стать олимпийцем", - подчеркнул он.

Общий бюджет программы составит 140 миллионов долларов (238 миллионов манатов) на каждый олимпийский цикл продолжительностью четыре года. Этих средств хватит примерно для 14 тысяч спортсменов.

Первыми получателями станут участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Подать заявки спортсмены смогут в конце 2026 года, а первые выплаты запланированы на 2027 год.

Гранты будут распределяться через национальные олимпийские комитеты. Если спортсмен не воспользуется правом на получение выплаты, средства останутся в фонде для будущих олимпийцев.

Получить грант смогут только те спортсмены, которые не нарушали антидопинговые правила, Олимпийскую хартию и кодекс этики МОК. Участники юношеских Олимпийских игр в программу включены не будут.

Президент МОК Кирсти Ковентри назвала новую инициативу важным шагом в поддержке спортсменов и отметила, что идея подобной программы обсуждалась в олимпийском движении на протяжении многих лет.