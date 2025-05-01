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Определились первые призеры чемпионата Азербайджана по стрельбе - ФОТО

Стрельба
Новости
1 Мая 2025 22:52
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Определились первые призеры чемпионата Азербайджана по стрельбе - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе среди молодёжи, который проводится совместно Министерством молодёжи и спорта, а также Федерацией пулевой стрельбы Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований были разыграны два комплекта медалей.

Среди девушек в стрельбе из винтовки победу одержала Эльвира Аллахьярова. Второе и третье места заняли Айсу Гаджиева и Эльвина Эфсане соответственно.

В мужских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на высшую ступень пьедестала поднялся Захид Софиев. В тройку лучших также вошли Биньямин Рзаев и Илькин Гасанлы.

İdman.biz

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