Определились первые призеры чемпионата Азербайджана по стрельбе - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе среди молодёжи, который проводится совместно Министерством молодёжи и спорта, а также Федерацией пулевой стрельбы Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований были разыграны два комплекта медалей.

Среди девушек в стрельбе из винтовки победу одержала Эльвира Аллахьярова. Второе и третье места заняли Айсу Гаджиева и Эльвина Эфсане соответственно.

В мужских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на высшую ступень пьедестала поднялся Захид Софиев. В тройку лучших также вошли Биньямин Рзаев и Илькин Гасанлы.

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