В Баку стартовал Кубок страны по стендовой стрельбе - ФОТО

В столице Азербайджана начались соревнования по стендовой стрельбе на Кубок страны, посвящённые памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщает İdman.biz.

Соревнования проходят на территории Бакинского стрелкового центра. За главный трофей борются спортсмены, представляющие спортивные школы, клубы и общества, действующие в Азербайджане.

Участники выявят сильнейших в дисциплинах «круглый» и «траншейный стенд» среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Турнир продлится до 10 мая.

İdman.biz