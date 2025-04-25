Ирада Ашумова: "На Олимпиаде в Афинах пистолет не послушался меня и рано выстрелил" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью АЗЕРТАДЖ с бронзовой призеркой летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, трехкратной вице-чемпионкой мира, обладателем Кубка мира и нынешним главным тренером сборной Азербайджана по стрельбе Ирадой Ашумовой.

- Каким вы помните свой первый опыт в спорте? Что побудило вас выбрать стрельбу?

- Я училась в Азербайджанском техническом университете. Однажды мои однокурсники сказали, что ищут девушек, которые хотят заниматься стрельбой. Сначала я не хотела идти. Я думала, где девушка и где стрельба? Это вообще не вяжется. Но моя русская подружка подбодрила меня. Та девушка не пришла после двух тренировок, а я продолжила. Поскольку тренировочный процесс тоже был интересным, я начала видеть себя в этом виде спорта.

- Какие воспоминания у вас остались от первых соревнований?

- Я записалась на стрельбу в 1974 году. Через год участвовала в соревнованиях, которые проходили в Москве, столице России. Честно говоря, я не до конца понимала всю ответственность турнира. Но мне было интересно участвовать. После этих соревнований мой интерес к стрельбе еще больше возрос. После окончания университета нам пришлось работать полтора года. Я работала с девяти утра до шести вечера. Затем по указанию тренера присоединилась к тренировкам в спортзале. Я уже видела, что могу справляться с этой работой. После этого начала работать над собой. Многим спорт видится легким. Они думают, что сейчас хорошие условия. Но они не знают, какими трудом мы этого добиваемся. В 1985 году я поехала на чемпионат мира в Мексику. До этого мне присвоили звание «Мастер спорта». Я хотела добиться успеха. Понимала всю ответственность турнира. К счастью, мы заняли первое место в командном зачете. Я завоевала серебряную медаль. Однажды попав в спорт, уже трудно уйти. Со мной тоже так было. Нами занимались особо. Мы следили за тем, что ели. Избегали вредных продуктов. Теперь я рекомендую это своим ученикам.

- У большинства спортсменов есть кумиры. А у вас есть спортсмены, которыми вы восхищаетесь?

- У меня никогда не было кумиров. Я никогда ничего не делала, глядя на кого-то. Или никогда не сравнивала себя с кем-то.

- Вы завоевали серебряные медали на чемпионатах мира в 1985, 1998, 2002 годах и бронзовые медали на XVIII летних Олимпийских играх в Афинах, Греция, в 2004 году. Что помешало вам занять первое место на этих турнирах?

- Я, должно быть, где-то допустила ошибку, которая помешала мне выиграть золотую медаль. Я очень хорошо прогрессировала на Олимпийских играх. Была первой, но небольшие ошибки отбросили меня на восьмое место. Однажды пистолет даже не послушался меня. Во время моего выступления в финале он рано выстрелили. Я была разочарована. Но мне удалось занять третье место. Это судьба.

- Какие еще виды спорта, кроме стрельбы, вас интересуют?

- Я внимательно следила за нашими борцами и боксерами на Олимпийских играх. Это было захватывающе. Мы достигли высокого развития в этих видах спорта. Я смотрю чемпионаты мира по футболу, которые проводятся каждые четыре года. Болею за сборную Германии.

- Как и у всех, у вас, наверное, были интересные события в жизни. Можете рассказать о самых запомнившихся из них?

- Честно говоря, я не запомнила пережитые события. Потому что это могло негативно повлиять на меня во время выступления. Но одно запомнилось: как-то мы отправились на чемпионат СССР. Расселялись за ​​день до соревнований. Но так как мест не было, мы ночевали в гараже. Мы брали одеяла и матрасы из других комнат и спали в спортивной форме.

- Вы считаете себя более успешной как главный тренер или как спортсменка за всю свою карьеру?

- Каждый период интересен по-своему. Конечно, сейчас я думаю, что если бы была моложе, может быть, добилась новых достижений. Сейчас я хочу наслаждаться своей тренерской карьерой.

- Каково это - быть спортивной семьей?

- Это сложный процесс. В то время наши средства к существованию были не на желаемом уровне. Мой супруг, Руслан на его руках, я и моя дочь делали утреннюю зарядку. Покупали мясо и масло по талонам. Моя дочь тоже ходила на соревнования. Но она не продолжила, потому что это было финансово нецелесообразно. А мы беспокоились. Хотели, чтобы наши дети получили образование. Сначала я отдала Руслана на дзюдо. Но он тратил деньги, которые я давала ему на спорт, на интернет-клубы. Наконец, мы начали заниматься с ним сами. Он с трудом определился с профессией. Важно было поддерживать дисциплину среди детей. Затем Руслана приняли в Азербайджанскую спортивную академию. Окончив ее, он пошел служить в армию. Когда вернулся, он уже точно знал, чем будет заниматься.

- Вы когда-нибудь жалели, что посвятили большую часть своей жизни спорту?

- Я никогда не жалела об этом. Если бы прожила вторую жизнь, то все равно занималась бы стрельбой.

- Ваш сын Руслан Лунев добивается успешных результатов во всех соревнованиях, кроме Олимпийских игр. Как вы думаете, почему он не завоевал медаль на Олимпиаде?

- Наверное, он хочет завоевать титул в 46 лет, как и его мама (смеется). В спорте можно достичь любого результата. Нет правила, которое гласит «ты будешь в числе призеров» на каждом соревновании. Мы приложили много усилий ради Руслана. Надеюсь, что он добьется успешных результатов на будущих турнирах.

- Кого вы сейчас видите среди молодых стрелков Азербайджана в качестве успешных спортсменов будущего?

- Я вижу светлое будущее у Владислава Калмыкова, который выступает среди молодежи. Он тоже хороший человек по характеру. Если продолжит в том же духе, то сможет добиться успешных результатов на международных соревнованиях. Лейли Алиева тоже талантлива. Просто с девушками все по-другому. Многие уходят из спорта и заводят семью. Например, мой муж тоже был спортсменом. Мы хорошо понимали друг друга. Когда я тренировалась или отдыхала, мой муж Владимир смотрел за Русланом. Не все так делают.

- Лейли Алиева и Владислав Калмыков представят Азербайджан на Кубке мира среди молодежи. Они будут соревноваться в стрельбе из пистолета на 10 метров. Как вы оцениваете шансы спортсменов?

- Они должны выйти в финал. Верю, что они добьются успешного результата. В этом году они проведут свои последние соревнования среди молодежи. В следующем году они будут соревноваться среди взрослых.

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