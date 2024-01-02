Первое соревнование года для нашей сборной - "Кубок Мандарина"

Сборная Азербайджана по парусному спорту отправилась в Турцию на первое в этом году соревнование - "III Кубок Мандарина".

Как сообщает İdman.biz, турнир пройдет 3-7 января в Бодруме-Мугле, его организатором станет филиал парусного клуба Bodrumspor муниципалитета Бодрума.

Федерацию парусного спорта Азербайджана будут представлять наши спортсмены Фидан Агазаде из класса ILCA4, Эмель Мамедли из класса Optimist, Наргиз Мамедова, Назрин Мамедова, Фуркан Мустафаев, Давуд Бабазаде, Кямал Баширли, тренер Ясин Чакир и руководитель команды Бурджу Алгон Джорджианни.

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