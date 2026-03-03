3 Марта 2026
Чьи паруса: Федерация водных видов спорта Азербайджана утверждает, что не их – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Парусный спорт
Новости
3 Марта 2026 13:57
11
Информация о присоединении парусного спорта к Федерации водных видов спорта Азербайджана не соответствует действительности.

Об этом İdman.Biz сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Азербайджана Фархад Алиев. Напомним, что структура недавно была переименована из Федерации каноэ и гребли.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о ликвидации Федерации парусного спорта Азербайджана и включении этого вида спорта в состав реорганизованной национальной федерации водных видов спорта. Однако официальное лицо обновленной структуры опровергло эти сведения.

“Это не соответствует действительности. После распространения данной информации я связался с представителем Федерации парусного спорта Азербайджана, который сообщил, что ни о чем подобном не слышал. Наша федерация имеет право заниматься развитием парусного спорта, однако к нам не поступало никаких обращений по этому поводу”, — заявил Алиев.

По его словам, в ближайшее время азербайджанские яхтсмены должны принять участие в международных соревнованиях.

“Насколько мне известно, Федерация парусного спорта Азербайджана не закрывалась и продолжает функционировать. Да, у них не так много мероприятий, но, как мне рассказали, в скором времени яхтсмены выступят на зарубежных стартах, и это будет происходить не под эгидой нашей федерации. У них свой календарь, и к нам они не имеют никакого отношения”, — добавил Алиев.

İdman.Biz
