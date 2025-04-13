Азербайджанские яхтсмены отправились в Словению — ФОТО

Определился состав яхтсменов, которые представят Азербайджан на международной регате Easter Regatta 2025, которая пройдет в городе Изола (Словения).

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила Федерация парусного спорта Азербайджана.

Под руководством главы команды Бурджу Алгон Джорджианни и тренера Панайотиса Пападакиса в соревнованиях примут участие Эмиль Мамедли, Кямал Баширли, Фуркан Мустафаев, Амелия Алиева, Ягмур Гасанлы и Амира Байрамова.

Отмечается, что команда отправилась в Словению сегодня, а регата пройдёт с 16 по 20 апреля.

İdman.biz