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Азербайджанские яхтсмены отправились в Словению — ФОТО

Парусный спорт
Новости
13 Апреля 2025 15:01
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Азербайджанские яхтсмены отправились в Словению — ФОТО

Определился состав яхтсменов, которые представят Азербайджан на международной регате Easter Regatta 2025, которая пройдет в городе Изола (Словения).

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила Федерация парусного спорта Азербайджана.

Под руководством главы команды Бурджу Алгон Джорджианни и тренера Панайотиса Пападакиса в соревнованиях примут участие Эмиль Мамедли, Кямал Баширли, Фуркан Мустафаев, Амелия Алиева, Ягмур Гасанлы и Амира Байрамова.
Отмечается, что команда отправилась в Словению сегодня, а регата пройдёт с 16 по 20 апреля.

İdman.biz

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