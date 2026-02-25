Азербайджанские яхтсменки выступят на молодежном чемпионате Европы в Испании

Две азербайджанские спортсменки примут участие в молодежном чемпионате Европы по парусному спорту в классе ILCA 4. На престижном турнире, который пройдет в испанском городе Мурсия с 11 по 18 апреля, выступят Наргиз Мамедова и Назрин Мамедова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, в состав сборной Азербайджана на предстоящую регату вошли две представительницы Федерации парусного спорта Азербайджана. В течение восьми соревновательных дней яхтсменки будут бороться за медали в одном из самых массовых молодежных классов судов. Ожидается, что континентальное первенство соберет сотни участников из более чем 30 стран Европы.

Отметим, что класс ILCA 4 является международным стандартом для подготовки молодых атлетов к переходу в олимпийские категории. Сборная Азербайджана регулярно участвует в подобных стартах для повышения соревновательного опыта и укрепления позиций в международном рейтинге.