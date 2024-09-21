Награждены победители "Кубка Федерации SFA 2024" - ФОТО

19-21 сентября при поддержке Федерации парусного спорта Азербайджана (SFA) и Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO) прошли соревнования «Кубок Федерации SFA 2024».
Как сообщает İdman.biz, турнир проводился в классах Optimist, ILCA 4 и Windsurf.
Фуркан Мустафаев занял первое место в общем зачете в классе Optimist. Ягмур Гасанлы заняла первое место в классах «Optimist-девочки» и «Optimist-юниор».
Фидан Агазаде заняла первое место в 4 классе ILCA. Юные спортсмены добились больших успехов, продемонстрировав свои способности.
В церемонии награждения победителей «Кубка Федерации SFA-2024» приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, президент Федерации парусного спорта Азербайджана Гудрат Гурбанов, заместитель председателя ASCO Заур Нагиев, начальник отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, вице-президент федерации Буку Алгон Джиоджани.
Победители «Кубка Федерации SFA-2024»
Класс Windsurf Open
1 место: Джаби Агаев
2 место: Руслан Аббасов
3 место: Эльнур Искандаров
Общий класс Optimist
1 место: Наргиз Мамедова
2 место: Фуркан Мустафаев
3 место: Давуд Бабазаде
Класс Optimist-девочки
1 место: Наргиз Мамедова
2 место: Эмель Мамедли
3 место: Ягмур Гасанлы
Класс Optimist Junior
1 место: Ягмур Гасанлы
2 место: Нурлан Агазаде
3 место: Георгий Григолия
Класс ILCA 4
1 место: Фидан Агазаде
2 место: Назрин Мамедова
3-е место: Бахадир Мамедли
Отметим, что «Кубок Федерации SFA» традиционно проводится уже седьмой год. В соревнованиях в этом году также приняли участие спортсмены из Грузии и Мальты.
İdman.biz