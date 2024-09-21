Награждены победители "Кубка Федерации SFA 2024" - ФОТО

19-21 сентября при поддержке Федерации парусного спорта Азербайджана (SFA) и Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO) прошли соревнования «Кубок Федерации SFA 2024».

Как сообщает İdman.biz, турнир проводился в классах Optimist, ILCA 4 и Windsurf.

Фуркан Мустафаев занял первое место в общем зачете в классе Optimist. Ягмур Гасанлы заняла первое место в классах «Optimist-девочки» и «Optimist-юниор».

Фидан Агазаде заняла первое место в 4 классе ILCA. Юные спортсмены добились больших успехов, продемонстрировав свои способности.

В церемонии награждения победителей «Кубка Федерации SFA-2024» приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, президент Федерации парусного спорта Азербайджана Гудрат Гурбанов, заместитель председателя ASCO Заур Нагиев, начальник отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, вице-президент федерации Буку Алгон Джиоджани.

Победители «Кубка Федерации SFA-2024»

Класс Windsurf Open

1 место: Джаби Агаев

2 место: Руслан Аббасов

3 место: Эльнур Искандаров

Общий класс Optimist

1 место: Наргиз Мамедова

2 место: Фуркан Мустафаев

3 место: Давуд Бабазаде

Класс Optimist-девочки

1 место: Наргиз Мамедова

2 место: Эмель Мамедли

3 место: Ягмур Гасанлы

Класс Optimist Junior​

1 место: Ягмур Гасанлы

2 место: Нурлан Агазаде

3 место: Георгий Григолия

Класс ILCA 4

1 место: Фидан Агазаде

2 место: Назрин Мамедова

3-е место: Бахадир Мамедли

Отметим, что «Кубок Федерации SFA» традиционно проводится уже седьмой год. В соревнованиях в этом году также приняли участие спортсмены из Грузии и Мальты.

İdman.biz