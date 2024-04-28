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Азербайджанский гребец завоевал лицензию на Париж-2024 - ФОТО

Гребля
Новости
28 Апреля 2024 13:50
Азербайджанский гребец завоевал лицензию на Париж-2024 - ФОТО

Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко завоевала лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

Как сообщает İdman.biz, лидер команды добилась такого успеха в европейской олимпийской квалификационной регате, организованной в венгерском Сегеде.

Дымченко быстрее всех добралась до финиша в полуфинале. Она стала первой на дистанции 2000 метров и по итогам напряженной борьбы опередила своего украинского соперника - 07:40,67 минуты. С таким результатом наш гребец вышел в финал А, который является основным финалом. Согласно регламенту, спортсменам, завершившим соревнования в первой тройке в финале А, выдавались олимпийские лицензии. Дымченко выполнила задачу и добыла лицензии на Парижскую Олимпиаду. Член нашей сборной заняла второе место в финале А.

Отметим, что в последний раз Азербайджан был представлен в гребле на летних Олимпийских играх, проходивших в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году.

İdman.biz

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