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Азербайджан завершил "Кубок Президента" с 9 медалями - НАГРАЖДЕНИЕ - ФОТО

Гребля
Новости
3 Мая 2024 15:49
Азербайджан завершил "Кубок Президента" с 9 медалями - НАГРАЖДЕНИЕ - ФОТО

Награждены победители заключительного дня международной регаты по гребле «Кубок Президента», посвященной 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, церемония прошла в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр» в Мингячевире.

Медали вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, генеральный секретарь Фархад Алиев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, председатель правления Федерации гребли Сербии Душан Ковачевич, глава исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмайлов, ректор Мингячевирского государственного университета Шахин Байрамов, спортивный директор Федерации каноэ и гребли Азербайджана Рахман Ханларов.

Международную регату «Кубок президента-2024» сборная Азербайджана завершила с 1 золотой, 3 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

В 4-дневной регате помимо Азербайджана приняли участие более 20 стран - Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Словения, Испания, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.

Отметим, что международная регата «Кубок Президента-2024», стартовавшая на Суговушанском водохранилище, завершилась в городе Мингячевир.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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