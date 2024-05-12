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Две победы и два серебра акробатов на Кубке мира

Гимнастика
Новости
12 Мая 2024 21:16
Две победы и два серебра акробатов на Кубке мира

Команда Азербайджана на акробатике выиграла две золотые и две серебрянные награды на Кубке мира в Бургасе (Болгария).

Как сообщает İdman.biz, в зачете смешанных пар победу одержали Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, а женская группа в составе Зохры Рашидовой, Анахиты Баширлы и Назрин Зейниевой также заняла первое место.

В свою очередь, серебряные медали оказались на счету мужского дуэта Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов и мужской группы в составе Риада Сафарова, Абдуллы Эль-Мешаихи, Сеймура Джафарова и Расула Сеидли.

İdman.biz

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