Жди меня Париж, я иду

Азербайджанская борец Мария Стадник вошла в историю современных Олимпийских игр.

İdman.biz сообщает, что наша спортсменка, выступающая в категории до 50 кг, повторила рекорд истории мультиспортивных соревнований, проводимых с 1896 года.

Мария вошла в число тех, кто больше всего участвовал в Олимпийских играх. На данный момент в Играх 5 раз участвовали 8 борцов этого вида спорта.

В число пяти олимпийских борцов входят Крис Браун (Австралия, вольный стиль, 1980–96), Уилфред Дитрих (Германия, вольная/греко-римская борьба, 1956–72), Хорлогийн Баянмонх (Монголия, вольный стиль, 1964–80), Чеслав Квечинский (Польша, греко-римская борьба, 1964–80), Мияин Лопес (Куба, греко-римский стиль, 2004–2020), Джордж Маккензи (Англия, свободный/греко-римский стиль, 1908–1928), Марио Товар Гонсалес (Мексика, свободный, 1962–68) и Рышард Волны (Польша, вольный стиль, 1988-2004).

Среди них нет женщин-борцов. Это значит, что Стадник, принимавшая участие в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020, вошла в историю, получив путевку в Париж. Правда, было еще 5 женщин-борцов, принимавших участие в 4 Олимпиадах в предыдущие годы. Но ни один из них еще не прошел квалификацию в Париж-2024, чтобы повторить рекорд Стадник.

Наша спортсменка отправится придать особую красоту знаменитой своей красотой французской столице - украсить самую высокую ступеньку подиума. Она выйдет на соревнование не со знаменитой фразой «Увидеть Париж и умереть», а с принципом «Увидеть и покорить Париж».

Наша спортсменка, завоевавшая два серебра и две бронзы на предыдущих четырех Олимпийских играх, постарается завоевать свое первое золото во Франции. Это станет достойным завершением ее блестящей карьеры.

Отметим, что путевку в Париж-2024 Стадник получила благодаря победе в полуфинале Всемирного олимпийского квалификационного турнира, проходившего в Стамбуле.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz