Фарид Гаибов встретился с паралимпийцами - ФОТО

16 сентября министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами национальной сборной, представлявшей нашу страну на 17-х летних Паралимпийских играх, проходивших в Париже.

İdman.biz сообщает, что на встрече, состоявшейся в Азербайджанской спортивной академии, министр Фарид Гаибов приветствовал спортсменов и поздравил их с достижениями на летних Паралимпийских играх «Париж-2024». В своем выступлении министр подчеркнул, что азербайджанский народ гордится нашими паралимпийцами и считает, что их достижения будут стимулировать процесс вовлечения людей с ограниченными возможностями в спорт.

На встрече был показан видеоролик c наиболее интересными моментами выступлений наших паралимпийцев, завоевавших медали в Париже. Затем выступили заместитель министра Мариана Василева, президент Национального паралимпийского комитета Хидаят Абдуллаев и вице-президент комитета, ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев, которые поздравили национальную сборную с достигнутыми результатами и пожелали успехов на следующих Паралимпийских играх.

Мероприятие продолжилось дружеской беседой со спортсменами. На встрече было подчеркнуто, что Президент нашего государства Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказывают постоянную государственную поддержку нашим паралимпийцам, и в результате этой заботы наша команда успешно выступила в Париже. Отметим, что наша команда, отправившаяся в Париж в составе 18 человек, завоевала 11 медалей, в том числе 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых.

Наши паралимпийцы Имамеддин Халилов, Сабир Зейналов (оба паратхэквондо), Саид Наджафзаде, Ламия Велиева, Орхан Асланов (все три параатлетика), Ильхам Закиев, Дурсадаф Керимова, Хатира Исмиева (все три парадзюдо), Вели Исрафилов, Конуль Сулейманова (оба параплавание) и Кямран Зейналов (парастрельба) выступили и поделилились впечатлениями. Они заявили, что будут работать над тем, чтобы еще успешнее выступить на XVIII летних Паралимпийских играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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