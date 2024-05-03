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Фарид Гаибов: "Наших местных спортсменов становится больше"

Гребля
Новости
3 Мая 2024 13:44
Фарид Гаибов: "Наших местных спортсменов становится больше"

"Увеличение количества стран в международной регате «Кубок Президента» является отрадным фактом".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в Мингячевире в ходе международной регаты «Кубок президента-2024», посвященной 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он рассказал, что с увеличением количества спортсменов конкуренция возрастает:

"Поздравляю Федерацию с прекрасной организацией соревнования. Как всегда, все на высоком уровне. Подобные старты важны с точки зрения повышения уровня подготовки спортсменов. Наша спортсменка в академической гребле уже получила лицензию на Олимпиаду. Я верю, что на следующих Летних Играх количество наших лицензий увеличится. Надеюсь, в следующем году участников регаты будет больше. Секция по гребле открыта не только в Мингячевире, но и в столице. План предусматривает открытие секций по гребле на каноэ и гребле в других регионах и наших городах».

Гаибов также прокомментировал тот факт, что сборная Азербайджана завоевала 18 лицензий на летние Олимпийские игры в Париже-2024:

"Конечно, могло бы быть на три-четыре лицензии больше. Но наши спортсмены продолжают бороться. Борьба в нескольких видах продолжается и завершится в течение месяца. Желаю успехов нашим спортсменам, использующим эту возможность. Это немного сложно. В нашем спорте тоже происходили определенные процессы. Это связано с приходом нового поколения. Наших местных спортсменов становится всё больше. Я верю, что в Олимпийских играх 2028 года примут участие больше наших спортсменов».

Отметим, что сегодня завершится международная регата «Кубок Президента-2024».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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