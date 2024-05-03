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Состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок Президента-2024" - ФОТО

Гребля
Новости
3 Мая 2024 21:22
Состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок Президента-2024" - ФОТО

Состоялась церемония закрытия международной регаты по академической гребле «Кубок Президента-2024», посвящённой 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было организовано на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр», расположенного в городе Мингячевир.

На мероприятии были вручены кубки странам-победителям по гребле на каноэ-байдарке и академической гребле. Сборная Грузии заняла первое место в гребле на каноэ, а Узбекистан - в академической гребле.

Награды командам-победителям вручили президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов и первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли.

После официальной части церемония продолжилась художественной частью. Были показаны выступления различных национальных танцевальных коллективов, прозвучали хиты певицы Хисс. Затем был воздушный фейерверк.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила турнир с девятью медалями.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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