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“Vur Cup”: 27 голов в 4 матчах, ничья в дуэли “Vikings” - "MYC Tigers" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2024 20:39
“Vur Cup”: 27 голов в 4 матчах, ничья в дуэли “Vikings” - "MYC Tigers" - ФОТО

В рамках турнира “Vur Cup 2” (U-19) состоялись первые четвертьфинальные матчи.

İdman.biz сообщает, что состоявшиеся матчи были результативными. В 4 матчах было забито 27 голов, в 1 зафиксирована ничья. Второй матч стадии 1/4 финала команды проведут 19 мая.

Турнир по мини-футболу «Vur Cup 2», посвященный пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками, стартовал 6 апреля. Создателем и учредителем турнира, который продлится до 9 июня, является юный футбольный болельщик Алтай Адыгозалов-Мустафаев. Организатор турнира - компания «Caspian Integration Systems».

В соревновании, проводимом при поддержке Федерации мини-футбола Азербайджана и АФФА, приняли участие 32 команды.

По регламенту в 1/4 финала прошли первые 2 команды из каждой группы. Матчи плей-офф состоят из двух игр. Финал турнира состоится 9 июня.

Сегодня состоялись первые четвертьфинальные матчи.

“Vur Cup 2”

1/4 финала

“Vikings” - "MYC Tigers" - 2:2

"Landau Lions" - "Elitar" - 3:5

“Glodemia” - “134 Warmers” - 8:1

“Ada Black Rose” - "Roof Academy" - 4:2

İdman.biz

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