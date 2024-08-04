4 Августа 2024
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Опасность бактерий в реке Сена - снова перенос

Париж-2024
Новости
4 Августа 2024 13:33
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Опасность бактерий в реке Сена - снова перенос

Тренировки по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже в очередной раз перенесены.

Как сообщает İdman.biz, причиной этого является снижение качества воды в реке Сена.

После регулярных дождей количество бактерий в воде увеличилось. В результате организаторы отложили тренировки, запланированные на это утро. В предоставленной информации указано, что в результате повышения температуры воздуха вода поднимется до прежнего уровня.

На прошлой неделе по этой же причине тренировки триатлонистов были перенесены на другое время. Даже после соревнований ходили слухи об отравлении некоторых спортсменов, но официального подтверждения это не получило.

Отметим, что азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов завершил свое выступление на Олимпийских играх. В индивидуальных соревнованиях он был 43-м.

İdman.biz

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