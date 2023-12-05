Азербайджанские паралимпийцы выиграли шесть наград в Токио

Паралимпийская команда Азербайджана по дзюдо завоевала шесть наград по итогам Гран-При в Токио.

Как сообщает İdman.biz, в заключительный день соревнований медальную копилку пополнили Ильхам Закиев (+90 кг, J1), Ханым Гусейнова (70, J2), выигравшие серебро, а также Дурсадаф Керимова (+70, J2), ставшая третьей.

Отметим, что в первый день турнира отличились Вугар Ширинли (60 кг, J2) и Шахана Гаджиева (48 кг, J1), удостоившиеся серебра, а также Намик Аббаслы (73 кг), примеривший бронзу.

Гран-При носит квалификационный характер к Паралимпиаде и на нем наши спортсмены набрали очередные рейтинговые очки.

Ниджат Закиев

İdman.biz